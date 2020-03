GP Haras Primavera cumpre tradição com emocionantes provas

Como já era esperado, a 13ª edição do Grande Prêmio Haras Primavera, realizada na cidade de Canindé, foi recheada de emoções e grandes disputas entre os melhores animais Quarto de Milha do País, todos criados no Nordeste.

A programação do evento, com início ainda na sexta-feira, teve seu desfecho final, na tarde de ontem, com a vitória e bela performance da potranca Glória Lake, montada por J Barros, do Rancho Horizonte/PE. Na segunda colocação, o prêmio foi para o potro Moderado For Me, montado por S M Oliveira, do Haras Primavera. O 3º colocado foi o potro Millenium Appeal, montado por J Neto, também do Haras Primavera.

O 13º GP Haras Primavera teve premiação de R$ 200 mil e um carro zero Km, além de cinco motos zero Km.

No prêmio consolação, formado pelos animais que foram eliminados no classificatório de sábado, o grande vencedor foi Major Appeal, montado por J Neto, do Haras Primavera.

O evento tem o apoio da Associação Brasileira de Quarto de Milha, entidade oficial que rege as ações em torno da criação de Quarto de Milha.

Já tradicional durante o GP, o 8º Leilão Primavera Elite & Convidados foi sucesso de vendas mais uma vez. Todos os lotes foram vendidos no evento que aconteceu no sábado.

Ao fim do GP, o anfitrião criador, Rafael Leal, entregou as premiações aos vencedores e destaques e avaliou como extremamente positivo o evento entre criadores da raça Quarto de Milha no Brasil que, teve a participação de criadores só de Estados do Nordeste, como Ceará, Bahia, Piauí e Pernambuco.

Rafael Leal comentou a edição de 2020 do 13º GP e do 8º leilão no Haras Primavera.

Organizador do evento, criador Rafael Leal (ao centro) entrega prêmio consolação

“Foram dois eventos este ano, com 13º GP e o 8º leilão, Estes potros que estrearam aqui no GP foram os leiloados no ano passado. Os que vendemos no sábado no leilão vão estrear em 2021. Graças a Deus temos realizado os eventos há 13 anos, sem nenhum acidente, com a bênção de Deus protegendo a gente. Tivemos 20 animais correndo, em 4 páreos, onde foram consagrados os campeões”, disse.

Rafael elogiou a qualidade do GP e dos animais que os disputam todos criados no Nordeste. “Tínhamos 40 animais alojados aqui e, depois de muito treinamento, só foram escolhidos 20 para competir. A corrida é muito emocionante, porque realmente exige muita técnica, dedicação, treinamento e muita genética. Os cavalos hoje não deixam a desejar a nenhum lugar no Brasil ou nos Estados Unidos em genética, criamos a mesma linhagem no Haras Primavera, no Haras Claro, do nosso companheiro Cláudio Rocha, entre outros mais no Nordeste”.