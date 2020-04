Governos de Santa Catarina e Pernambuco barram retorno breve do futebol

À espera de uma data para ser retomado após a pandemia do novo coronavírus, o futebol brasileiro atualmente depende muito mais de conversas nos bastidores para resolver essa pendência do que apenas de decisões na esfera esportiva. Além do próprio presidente Jair Bolsonaro ser um entusiasta da volta dos jogos, vários dirigentes têm se articulado para conseguirem dentro dos respectivos estados a autorização para os times voltarem a treinar o quanto antes.

Quem tentou se antecipar a esse movimento foi Santa Catarina. A federação de futebol local produziu um guia com protocolo médico de volta aos treinos feito inicialmente por um médico especialista em ortopedia e referendado posteriormente por um infectologista. O texto foi entregue ao governador Carlos Moisés (PSL) na esperança de receber uma autorização para retomada dos treinos. No entanto, a resposta foi negativa e as equipes locais agora repensam o que podem fazer.

Em Pernambuco, a secreteria de saúde local também vetou a retomada de atividades para mais de 10 pessoas no curto prazo. A Federação Pernambucana de Futebol apoiou.

>FCF prepara reunião com Secretaria de Saúde do Estado

A questão sobre a volta dos jogadores aos treinos chega a um momento decisivo pois nesta quinta-feira se encerra o período de férias coletivas dos clubes. O período de descanso foi definido entre todos os times em março para diminuir o impacto financeiro da paralisação. Mas apesar disso a tendência é a maioria das principais equipes não retornarem enquanto não houver uma liberação mais clara por parte do Ministério da Saúde.

A CBF tem organizado com clubes e federações uma série de videoconferência. Nesses encontros, a entidade sugere que os treinos devem ser retomados em maio, porém a data continua em aberto. O cenário mais otimista é que alguns campeonatos estaduais possam voltar na segunda quinzena do próximo mês, mas para isso é preciso ter a autorização dos órgãos locais de saúde pública.