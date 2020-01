Governo renova gestão do Castelão com Ceará e Fortaleza para 2020

O Governo do Estado renovou parceria com Fortaleza e Ceará para gestão da Arena Castelão. O governador Camilo Santana recebeu na manhã desta quinta-feira (30), no Palácio da Abolição, o presidente tricolor, Marcelo Paz, e o alvinegro, Robinson de Castro, para oficializar acordo, já antecipado pelo Diário do Nordeste. O modelo de administração compartilhada será mantido até o fim de 2020 - os clubes são responsáveis pela operação do equipamento durante as respectivas partidas.

Além disso, a parceria no campo social também será estendida às areninhas. Para Marcelo Paz, a parceria gera benefícios bilaterais entre as partes envolvidas e culmina com ganhos reais para o torcedor cearense.

"É um modelo em que os clubes puderam ter mais flexibilidade na gestão, podendo oferecer diversos benefícios a mais para o torcedor, redução de custos nos bares, as festas feitas no dentro do estádio, ações comerciais e promocionais. O Castelão é um grande equipamento que os clubes precisam dele ativo e o Estado precisa de recursos para mantê-lo. Isso é um impacto de uma via de mão dupla que todo mundo ganha, principalmente o torcedor cearense", explicou o gestor.

O mandatário do Vovô, Robinson de Castro, lembrou o fomento em diversos segmentos a partir do que envolve os dois principais clubes cearenses.

"Isso é importante para o futebol cearense, para a sociedade, porque o Governo do Estado apoiando os clubes na Série A do Campeonato Brasileiro significa impacto na economia, inclusão social, mais investimentos na geração de emprego. O futebol hoje também faz parte dessa engrenagem que move a economia local e o governador entende isso e sabe da importância de estimular para que os clubes permaneçam na Série A", enfatizou.