Governo libera Arena Castelão para Ferroviário x Treze pela Série C 

O Governo do Estado liberou na noite desta sexta-feira (7) o uso do Castelão para o duelo entre Ferroviário e Treze pela Série C do Brasileiro. A TV Verdes Mares apurou que o Governo do Estado já comunicou à diretoria do clube sobre a liberação.

Antes, o jogo havia sido vetado por conta do gramado, que seria preservado por conta de jogos de Ceará e Fortaleza, sem o intervalo de 48 horas. Mas a gestão cedeu após reclamação do Ferrão.

Ferroviário x Treze será na Arena Castelão, segunda, às 20 horas.