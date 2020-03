Governo garante jogos do fim de semana do futebol cearense com presença de público

O Governo do Estado do Ceará definiu nesta sexta-feira (13) que as partidas de futebol realizadas na Capital durante o fim de semana terão portões abertos ao público, apesar da epidemia de coronavírus. A decisão é válida para os jogos de domingo: Pacajus x Ferroviário no estádio Presidente Vargas (PV), além de Ceará x Sport na Arena Castelão.

O Diário do Nordeste apurou que os estádios receberão procedimentos educativos sobre o doença. Um vídeo do Ministério da Saúde será exibido no telão do jogo como forma de prevenção. Em contato com a Rádio Verdes Mares, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, reforçou que a entidade segue as orientações definidas pelo governador Camilo Santana após reunião com membros do Governo.

"Em Fortaleza não existe nenhum problema. O governador pediu apenas recomendações (nos estádios) porque o nosso Estado está sob controle com a doença", explicou.

No início da tarde, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que todas as partidas de futebol marcadas para São Paulo e Rio de Janeiro sejam realizadas sem a presença de torcedores. A medida ocorre por orientação da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde.

Partidas de domingo