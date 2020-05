Governo de Santa Catarina autoriza times a retomarem os treinamentos

Os clubes de Santa Catarina já podem voltar a treinar respeitando os protocolos de combate à Covid-19. O Governo do Estado flexibilizou o decreto e liberou os treinamentos para os clubes que se preparam para o mata-mata do Campeonato Catarinense e também para aqueles que lutam contra o rebaixamento.

"Entre as orientações estão a higienização de todos os equipamentos, participação apenas de pessoas com pelo menos 12 anos de idade, evitar cumprimentos antes e após as atividades, não compartilhar garrafas de água e outros itens pessoais, tomar banho apenas em boxes individuais e evitar aglomeração em áreas comuns como vestiários e refeitórios, entre outras", diz parte da nota oficial.

O Estadual de Santa Catarina foi paralisado em meados de março após a última rodada da primeira fase. Os clubes entraram de férias em abril e, na última semana, iniciaram os treinos online, em casa. Na tentativa de convencer o governo de Santa Catarina, os clubes até criaram um guia médico com protocolo. Após a primeira negativa, desta vez houve liberação.

"Os atletas deverão ser avaliados antes de cada treino, com medição diária de temperatura (termografia ou termômetro digital de infravermelho), nas instalações do clube, com uso de máscara e em sala preparada para o feito, sendo que se houver qualquer suspeita ou sintoma sugestivo para a covid-19, o atleta deve ser afastado imediatamente e encaminhado para avaliação", diz parte do decreto.

Avaí, Brusque, Figueirense, Marcílio Dias, Criciúma, Juventus, Joinville e Chapecoense disputarão as quartas de final, enquanto Concórdia e Tubarão se enfrentarão contra o rebaixamento.