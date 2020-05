Governo de MG adota cautela e adia decisão sobre a volta do Campeonato Mineiro

Adriano Aro, presidente da FMF (Federação Mineira de Futebol), e Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, se reuniram na tarde desta quinta-feira (30) para debater a possível volta do Campeonato Mineiro 2020. Após a conversa, a dupla adiou a decisão sobre o retorno da competição estadual.

A expectativa é que haja uma definição nos próximos dias. Hoje, o chefe do executivo em Minas Gerais está dividido por alguns fatores. Zema vê com preocupação a questão financeira dos clubes do estado. Os dois principais -Atlético-MG e Cruzeiro- não têm receita prevista para os próximos meses devido à paralisação por causa da pandemia do novo Coronavírus. Em que pese a falta de dinheiro, os técnicos da secretaria de saúde não recomendam o retorno do esporte neste momento.

Na reunião, Romeu Zema explicou a Adriano Aro que ainda não se decidiu quanto ao retorno do futebol. O político teme também o posicionamento da opinião pública neste momento em que a pandemia se aproxima do ápice no Brasil. Por outro lado, ele recebeu informações do mercado privado que um retorno seria possível, desde que haja cuidado para a prática esportiva.

O Campeonato Mineiro está paralisado desde 15 de março passado. Ainda não há previsão para o retorno das atividades no estado. As férias dos atletas de Cruzeiro e Atlético se encerram nesta quinta (30).