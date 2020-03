Goleiro turco adversário do Brasil na Copa de 2002 é diagnosticado com Covid-19

Rustu Recber, goleiro da seleção turca, que enfrentou e perdeu duas vezes para o Brasil na Copa do Mundo de 2002, foi diagnosticado, neste sábado (28), com a Covid-19. O anúncio foi feito por Isil Recber, mulher do ex-atleta.

"Gostaria de dar mais notícias positivas, compartilhando a verdade da maneira mais transparente, mas lamento dizer que meu marido Rustu foi hospitalizado com diagnóstico de Covid-19. Estamos chocados com os sintomas rápidos que ele desenvolveu repentinamente. Que Alá dê conforto imediato a todos os pacientes, incluindo meu marido", escreveu Isil, nas redes sociais.

"Nos testes que fizemos, minha filha e meu filho foram negativos e apenas meu marido foi positivo. Por esse motivo, estamos em casa e ele no hospital, e não há permissão para vê-lo. De fato, a coisa mais difícil é não estar com ele. Mas confiamos em Alá e nos médicos turcos, espero que isso passe", finalizou.

Titular da seleção da Turquia por 18 anos, Rustu, de 46 anos, foi um dos destaques da equipe na campanha de 2002, que levou os turcos ao inédito terceiro lugar. Diante da seleção brasileira, com Ronaldo e Rivaldo, os europeus perderam logo na estreia, por 2 a 1, e depois na semifinal, por 1 a 0.