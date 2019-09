Goleiro Matheus Inácio deixa o Fortaleza após três temporadas

O Fortaleza comunicou o desligamento oficial do goleiro Matheus Inácio nesta terça-feira (10). Com o encerramento do contrato, o clube não manifestou interesse na renovação do vínculo.

O atleta havia sido contratado em dezembro de 2016, para surgir como opção na Série C do Brasileiro a Marcelo Boeck, então titular absoluto. Participou do acesso à Série B e também do título inédito da Segundona, totalizando 10 partidas com a camisa tricolor.

Na Série B, Matheus Inácio era o reserva imediato de Marcelo Boeck Foto: JL Rosa / SVM

Natural de Mairinque, São Paulo, a passagem pela equipe, no entanto, foi marcada por uma grave lesão. Em agosto do ano passado, o arqueiro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante uma partida da Taça Fares Lopes, contra o Ferroviário, o que o tirou dos gramados por seis meses.

A última partida pelo time, inclusive, ocorreu diante na mesma competição e adversário. No dia 27 de agosto, Matheus Inácio foi titular no revés para o Tubarão da Barra por 1 a 0, em partida que marcou a reestreia dos atacantes Clodoaldo e Rinaldo pelo Fortaleza.

Com a saída, o técnico Zé Ricardo passa a contar com quatro goleiros no plantel prinicipal: Felipe Alves, Marcelo Boeck, Matheus Jesus e Max Walef. A equipe enfrenta o Bahia, próximo domingo (15), às 16 horas, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro.

Ficha técnica

Nome: Matheus Francisco Inacio

Data de Nascimento: 27 de Abril de 1992 (24 anos)

Local de Nascimento: Mairinque, São Paulo

Pé: Destro

Altura: 1,91 m

Peso: 81 kg

Clubes: Campinas/SP (2011), Grêmio Barueri (2012-2014), Bragantino (2014), Ponte Preta (2015-2016) e Fortaleza (2017-2019).