Goleiro Fernando Henrique deixa o Ceará

O goleiro Fernando Henrique não faz mais parte do elenco do Ceará. Em comum acordo, o jogador de 35 anos rescindiu contrato com o clube alvinegro e deve assinar com CRB. O time alagoano disputa a Série B e já tinha feito proposta oficial ao goleiro do Ceará.

Na temporada, Fernando Henrique foi o herói do Ceará na classificação para a 3ª Fase da Copa do Brasil, ao defender dois pênaltis contra o Foz do Iguaçu.

Fernando Henrique era reserva de Diogo Silva, um dos destaques do Vozão na Série A e viu a concorrência no clube aumentar com a chegada de Lucas França, vindo do Cruzeiro por empréstimo. Com a saida de FH, o Ceará definirá em breve se efetivará Matheus Cabral como 3º goleiro ou buscar uma reposição.