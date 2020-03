Goleiro ex-Liverpool relata drama com coronavírus: 'Tive falta de ar por 25 minutos"

O goleiro italiano Pepe Reina, atualmente no Aston Villa, da Inglaterra, é um dos jogadores de futebol que foram infectados pelo novo coronavírus. O experiente atleta, de 37 anos, relatou nesta terça-feira, em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport, a sua dramática experiência em conviver com a doença que está causando uma pandemia. Reina revelou que o pior momento foi a falta de ar que sentiu.

"Estava isolado desde que senti os primeiros sintomas do vírus. Tive febre, tosse, dor de cabeça, que não passava, e me sentia cansado. Fiquei assustado quando tive dificuldades em respirar durante 25 minutos, como se a minha garganta estivesse fechada e o ar não passava. Os primeiros sete ou oito dias passei fechado em casa, afirmou.

O goleiro italiano está em sua primeira temporada no Aston Villa, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. Reina, que disse que agora se encontra melhor depois do grande susto, tem passagens também por Barcelona, Villarreal, Liverpool, Bayern de Munique e Napoli.

Seu caso é mais um entre tantos no futebol mundial. Alguns nomes de jogadores infectados pela covid-19 são o zagueiro italiano Daniele Rugani, o volante francês Blaise Matuidi e o atacante argentino Paulo Dybala, todos da Juventus; o atacante Callum Hudson-Odoi, do Chelsea; e o zagueiro argentino Ezequiel Garay, do Valencia. Isso sem contar o técnico espanhol Mikel Arteta, do Arsenal, e o ex-jogador italiano Paolo Maldini.