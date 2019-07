Goleiro ex-Ceará capota carro em estrada de Sobral

O ex-goleiro do Ceará e atual jogador do Guarany de Sobral, Manoel Dionanton Paiva Rodrigues, 34 anos, conhecido no futebol como Dionatan, capotou o carro na manhã desta quarta-feira (10), em uma estrada na localidade de Bonfim, em Sobral. O jogador estava sozinho no veículo e teve ferimentos leves.

Em nota, a assessoria do Guarany de Sobral explicou que o goleiro não conseguiu ir na van que leva os jogadores para o treino todos os dias e teve de fazer o trajeto entre o Centro de Treinamento e o Estádio do Junco no carro particular.

O goleiro disse a populares no local do acidente que perdeu o controle do carro e, para não bater em uma ponte, desviou e caiu na ribanceira.

Foto: Mateus Ferreira

O goleiro foi levado para um hospital de Sobral, recebeu atendimento médico e foi liberado. O clube informou que dentro de alguns dias o jogador vai retornar aos treinos. O veículo ficou parcialmente destruído.

Base no Ferroviário

Dionatan surgiu no futebol cearense em 2008, onde se destacou por boas atuações no Ferroviário, onde ficou por 2 anos. Em 2010, se transferiu para o Ceará, onde também chegou a atuar em jogos pela Série B. Na carreira, jogou também em clubes como Icasa, Pacajus, Caucaia e, por último, foi anunciado pelo Guarany de Sobral para disputa da Taça Fares Lopes.