Goleiro do Vasco, Fernando Miguel entra na mira do Ceará

Goleiro do Vasco, Fernando Miguel está na mira do Ceará para a temporada atual. O arqueiro está no time carioca desde 2018, onde tem contrato até o fim de 2020.

O Vovô segue sua busca pela contratação de um goleiro. Depois de se interessar por Felipe Alves, do Fortaleza, Jordi, que atuou em 2019 emprestado pelo Vasco ao CSA-AL, Danilo Fernandes, do Internacional, Wladimir, que estava emprestado ao Avaí-SC pelo Santos, o Alvinegro de Porangabuçu tenta contar com Fernando Miguel, titular do Cruz Maltino. Um dos principais nomes do Vasco nos dois últimos anos, o goleiro fez 67 jogos entre 2018 e 2019 pelo time carioca.

Além de Fernando Miguel, o Ceará também tenta Fernando Prass, que saiu recentemente do Palmeiras após fim de contrato. O vínculo do goleiro gaúcho com o Vasco vai até o final de 2020.

No elenco, o Vovô já conta com os goleiros Richard, que retornou de lesão sofrida no joelho no ano passado, Lucas França e Matheus Cabral, além de Diogo Silva, titular em 37 dos 38 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro.