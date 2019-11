Goleiro do Palmeiras celebra atuação em vitória do Palmeiras: "Ficará marcado na minha vida"

Weverton viveu uma noite especial neste sábado. O goleiro foi o melhor em campo, com sobras, na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Ceará, no Allianz Parque. A sua atuação foi tão destacada que até os adversários lhe parabenizaram por tudo que fez em campo. Ele pegou pênalti, salvou chute de longa distância, bola que parecia que havia entrado, teve de tudo. Ao final da partida, o palmeirense admitiu ter um sentimento diferente após o apito final do árbitro.

"O dia 2 de novembro vai ficar marcado na minha vida. Foi um jogo maravilhoso individualmente. Estou feliz em ajudar a equipe", destacou o goleiro, em entrevista ao Premiere. Foram pelo menos três grandes defesas durante a partida. O primeiro grande momento foi o pênalti cobrado por Bergson. O goleiro saltou no canto direito e evitou o gol. "Feliz por ter sido decisivo. O pênalti foi muito difícil, mas eu vi muitas cobranças do Bergson, e deu certo", contou.

No segundo tempo, ele ainda se destacou em um chute de longa distância de Leandro Carvalho e em outro de Samuel Xavier, que ele salvou quase que em cima da linha. "Ele fez grandes defesas e pegou uma bola que eu pensei até que tinha entrado", comentou o jogador do time cearense, que foi abraçar o adversário e lhe dar os parabéns pela atuação.

O técnico Mano Menezes também não se poupou de encher a bola do goleiro que deixou os experientes Fernando Prass e Jailson no banco de reservas. "Weverton merece. Ele é goleiro de seleção brasileira e fez hoje (sábado) uma atuação espetacular. Fora o pênalti, fez duas grandes defesas espetaculares, defesas de gol, que valeram tanto quanto o gol do Zé Rafael. Ficamos felizes com quem trabalha, quem escreve uma trajetória de sucesso", analisou o treinador palmeirense.