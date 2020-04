Goleiro Bruno assina com clube empresa e deve jogar na 2ª divisão carioca

O goleiro Bruno Fernandes, condenado a 20 anos e 9 meses de pena pela morte de Eliza Samúdio, em 2010, assinou contrato com o clube-empresa J. Winners, cuja sede fica em Portugal. O atleta, porém, vai passar 2020 emprestado a um clube da 2ª divisão do Rio de Janeiro. O nome do time ainda não foi revelado.



"Não passaremos o nome, por respeito ao planejamento que temos para com o atleta. Sabemos que existe um enorme impacto em todas as ações que envolvem o goleiro Bruno Fernandes, mas o tratamos, assim como sua carreira, como a de qualquer atleta de nosso casting", disse Jaime Marcelo Conceição, CEO da agência que representa o jogador e do J. Winners.



Confira a nota do clube, divulgada nas redes sociais do goleiro





Bruno não pode atuar no clube europeu por decisão da Justiça e aguarda em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, a permissão para jogar fora do Brasil.