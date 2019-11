Gol do Ceará contra a Chapecoense foi legal, segundo Central do Apito

O Ceará perdeu para a Chapecoense no domingo (17) por 1 a 0, em partida válida pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro. O revés foi escrito com um gol aos 35 do 2º tempo, de Everaldo. No entanto, a história da partida poderia ser outra se a arbitragem tivesse validado o tento de Chico, aos 8, em impedimento marcado de forma equivocada segundo os comentaristas da Central do Apito, da Rede Globo.

Na ocasião, o lance foi anulado porque Bergson teria disputado a bola com o volante Amaral, que antecipou uma bola cruzada por Felipe Silva e originou o rebote, convertido por Chico. O analista Sálvio Spinola, da Bahia, argumentou que a nova regra descarta irregularidade em jogadas que não apresentam contato direto entre o atleta impedido e o defensor.

"A distância é curta e o Amaral está lá. Se ele faz o gol contra seria validado. Isso mudou depois da Copa das Confederações da África. Vejam a distância, não tem interferência. O Amaral chega primeiro, não tem disputa e, para mim, o gol é legal", explicou.

A informação também foi validada pelo comentarista Sandro Meira Ricci, de Minas Gerais. O ex-juíz afirmou que Bergson não atrapalhou Amaral, já que a bola estava distante do atacante do Ceará.

"Muita gente está dizendo que o Amaral só foi na bola porque o Bergson estava ali, mas a regra não diz isso. A regra diz que esse tipo de lance só deve ser marcado se aquela presença realmente interferir na ação do Amaral e a gente vê pela distância do Bergson e da bola, ela está distante. Na minha interpretação esse gol deveria ter sido validado", declarou.

Com o resultado, o Ceará permanece na 15ª posição, com 36 pontos, apenas um de distância da zona de rebaixamento. Até o encerramento do Brasileirão, o Vovô encara São Paulo, Flamengo, Athletico-PR, Corinthians e Botafogo.

