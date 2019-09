Marcar um gol olímpico já é muito difícil. Agora fazer isso nos acréscimos do tempo final, perdendo o jogo e ainda mais fora de casa, é um desafio ainda maior. O tento anotado por Leandro Carvalho contra o Corinthians no empate por 2 a 2 neste sábado (7) repercutiu não só na mídia local, mas nos veículos internacionais também. Até ex-jogadores da seleção brasileira se surpreenderam pela pintura do atacante do Ceará.

Confira as reações ao gol fora do Brasil: