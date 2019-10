Gol de bicicleta de Paulão pelo Fortaleza não é inédito; veja lance

A vitória do Fortaleza sobre o Avaí por 3 a 1, nesta quarta-feira (30), começou a ser desenhada com uma obra de arte: aos 23 do 1º tempo, Paulão executou uma bicicleta com perfeição, sem chances para o goleiro Vladimir. Foi o primeiro gol do zagueiro com a camisa tricolor, logo no 6º jogo pelo clube, e o 18º tento como profissional. Fato inusitado, mas que reascende a memória e funciona quase como um dejavu, já que a jogada plástica não é inédita na carreira do atelta de 33 anos.

Quando defendia o Internacional em 2014, time em que tem vínculo até o fim do ano, o jogador emendou uma bicicleta e decretou o triunfo colorado diante do Goiás. O lance ocorreu aos 33 do 2º tempo, após cobrança de escanteio, e deixou o time no G-4 - os gaúchos terminaram o Brasileirão na 3ª posição.

O detalhe daquele duelo, válido pela 34ª rodada, é a presença de outra peça no campo do Beira-Rio. Atuando com a camisa 9, Wellington Paulista foi companheiro do zagueiro no Inter e estava em campo no momento do golaço. O comandante era Abel Braga, que tinha Alisson, atual melhor goleiro do mundo, na meta colorada.

Em 2014, Paulão fez um gol de bicicleta pelo Inter divulgação / Internacional

O próximo compromisso leonino é diante do Atlético-MG, sábado (2), às 17 horas, na Arena Castelão. Paulão deve se manter entre os titulares na defesa, sendo as baixas a dupla de atacantes Osvaldo e Edinho.