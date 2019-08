Gol de Arrascaeta é o mais bonito da história recente do Castelão? Veja outros gols e opine

O resultado de 3 a 0 do Flamengo sobre o Ceará neste domingo (26), pela 16ª rodada do Brasileirão, surpreendeu os 50 mil torcedores na Arena Castelão. Porém, o ponto alto da noite veio no apagar das luzes. No sexto minuto da prorrogação, o meia Arrascaeta fechou o placar com um gol de bicicleta, tirando aplausos até da torcida alvinegra. O lance foi um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro neste ano, mas pode ser considerado o melhor gol feito no gramado do Castelão?

Para responder essa questão, preparamos uma lista de gols marcantes feitos no templo sagrado da capital cearense. De Eloi a Eron, de Rinaldo a Mota, de David Luiz a Gustagol, você pode escolher qual o melhor lance da história recente do Castelão abaixo.

Confira pinturas feitas no Castelão e vote na mais bonita ao fim! (VOTE AO FINAL DOS VÍDEOS)

Arrascaeta, contra o Ceará - 2019

Pio, contra o Fortaleza - 2018

Gustagol, contra o Maranguape - 2018

Pio, contra o Paysandu - 2017

Daniel Sobralense, contra o Ceará - 2015

David Luiz, contra a Colômbia - 2014

Mota, contra o Sport - 2013

Diego Sacoman, contra o São Paulo - 2010

Rinaldo, contra o Icasa - 2007

Lelê, contra o Fortaleza - 2007

Zezinho, contra o Fortaleza - 2004

Clodoaldo, contra o Ceará - 2002

Eron, contra o Palmeiras - 1997

Cícero Ramalho, contra o Ceará - 1994

Eloi, contra o Ceará - 1993

Agora, vote em qual foi o mais bonito!