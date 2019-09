Goiás vence Fluminense e ultrapassa Ceará e Fortaleza na tabela

Depois de sequência ruim no fim do 1º turno da Série A do Brasileiro, o Goiás espantou a má fase e venceu o Fluminense por 3 a 0, neste domingo (22), em Goiânia. O atacante Michael, o zagueiro Raphael Vaz e o volante Yago Felipe fizeram os gols do triunfo esmeraldino.

O resultado encerra uma sequência de três derrotas consecutivas no torneio nacional. O time goiano também respira na briga contra o rebaixamento, chegando aos 24 pontos e subindo para a 12º colocação ao ultrapassar Ceará e Fortaleza.

Já o Flu, que vinha de duas vitórias, agora abre o Z-4. A equipe carioca estacionou nos 18 pontos, caindo para o 17º posto da tabela, à frente do Cruzeiro, que tem a mesma pontuação, pelo saldo de gols.

Ficha técnica

Goiás 3x0 Fluminense

Gols: Michael, aos 11 minutos do primeiro tempo; Rafael Vaz, aos 20, e Yago Felipe, aos 43 do segundo.

Cartões amarelos: Daniel Guedes, Leandro Barcia, Gilberto e Léo Sena (G).

Cartão vermelho: Breno (G).

Árbitro: Rafael Traci-SC.

Renda: R$ 115.560,00.

Público: 5.264 pagantes.

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Goiás: Tadeu; Daniel Guedes, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto (Breno), Léo Sena (Kaio) e Yago Felipe; Michael, Leandro Barcia e Kayke. T.: Ney Franco.

Fluminense: Muriel; Gilberto, Frazan (Lucão), Digão e Caio Henrique; Yuri Lima (Marcos Paulo), Allan e Ganso; Nenê, João Pedro e Yony González. T.: Oswaldo de Oliveira.