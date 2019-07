Goiás oficializa retorno do atacante Rafael Moura

Reforçando para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás oficializou, nesta sexta-feira (12), o retorno de Rafael Moura. O atacante, que defendeu o clube goiano em 2010, volta ao Verdão com contrato de produtividade.

Revelado pelo Atlético/MG, o centroavante de 36 anos tem passagens por equipes brasileiras como Vitória/BA, Paysandu/PA, Corinthians, Fluminense, Athletico/PR, Internacional, Figueirense/SC e América/MG, clube que defendeu na temporada passada e marcou nove gols em 40 jogos. No futebol francês, o atacante atuou pelo Lorient.

Foi no Goiás que Rafael Moura viveu a melhor fase de sua carreira. Em 2010, o atacante marcou 23 gols em 41 jogos com a camisa do Verdão e, apesar de não ter sido o suficiente para livrar a equipe do rebaixamento para Série B do Brasileirão, o atacante ajudou a levar sua equipe para a final da Sul-americana daquele ano, terminando na segunda colocação após ter pedido nos pênaltis para o Independiente da Argentina e se sagrando como artilheiro com oito gols.

A última partida do atacante aconteceu no dia 2 de dezembro do ano passado, em uma vitória do América/MG por 1 a 0 sobre o Fluminense pela última rodada do Brasileirão.