Godofredo Pepey desabafa com lutador russo após luta sem resultado: 'é um amador, sujo'

Tinha tudo para ser uma noite brilhante, no último sábado (10), para Godofredo Pepey, que fazia a luta principal do RCC Intro 3, em Ecaterimburgo, na Rússia, mas um golpe baixo aplicado pelo seu oponente, o russo Pavel Gordeev, não deixou que o cearense se recuperasse a tempo de retornarr para o combate.

Com isso, a luta principal do evento acabou sem resultado. Pepey dominava o duelo, tendo vencido o primeiro round após dominar o russo no chão e quase o finalizar, mas o golpe ilegal, logo no início do 2º round, impossibilitou o cearense de seguir na luta, válida pela categoria peso-leve.

Após o evento, Pepey não poupou críticas ao seu adversário nas redes sociais e desabafou. Você @gordeev93 é um amador,sujo, que não conseguiu achar um caminho e usou uma saida suja, inaceitável no mundo da arte marcial", escreveu o cearense em seu perfil no Instagram.

Confira o duelo entre Pepey e Gordeev, que terminou sem resultado: