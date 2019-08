Ginásio do Vozão recebe torcedores para "rodada dupla" do Ceará neste sábado (31)

O próximo sábado (31) será de muitas emoções para o torcedor alvinegro. Isso porque o time terá dois adversários. Às 17h, Ceará e Horizonte se encaram, no Ginásio do Vozão, pela semifinal do Campeonato Cearense de Futsal enquanto às 19h, o time entra em campo para disputar com o Athletico, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão. Como forma de atrair o torcedor para acompanhar a "rodada dupla" alvinegra, os torcedores poderão acompanhar as partidas no ginásio, localizado na sede do clube, em Porangabuçu. O evento está marcado para iniciar às 16h.

Os valores das entradas custarão R$ 10 inteira e R$ 5 meia. Os sócios-torcedores de qualquer plano terão direito à meia-entrada. Os bilhetes eserão vendidos no local.

No ginásio, além da semifinal de futsal e a transmissão ao vivo do confronto pela primeira divisão nacional, o torcedor também terá acesso área infantil, música ao vivo e food-trucks. Mascote do clube e Vovozetes também estarão presentes.

No sábado (31), Ceará e Athletico se encaram às 19h, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.