"Gigante do Ajax", atleta de 14 anos com 1,90m de altura viraliza na web

O Ajax, da Holanda, é referência como berço de talentos em todas as posições do campo. A cada ano o clube revela pelo menos um destaque no futebol mundial. O último a chamar a atenção do público foi o zagueiro David Easmon, da equipe sub-15. Com apenas 14 anos da idade, o atleta tem 1,90 metros de altura, causando um contraste visual evidente em quem acompanha os jogos.

O defensor atuou em 10 partidas nesta temporada, tendo feito 2 gols e participado com uma assistência, além de ser um pilar na zaga.

O clube de Amsterdã destacou o jogador como futura promessa de suas categorias de base nas redes sociais.