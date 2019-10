Gerson elogia torcida cearense e projeta Fortaleza: "Jogo mais importante"

A delegação do Flamengo foi recebida com festa na capital cearense, segunda-feira (14), desde o aeroporto até a chegada ao hotel na Avenida Beira-Mar. A estadia em solo alencarino é para o duelo com o Fortaleza, quarta (16), às 20 horas, na Arena Castelão. O volante rubro-negro Gerson ressaltou que o apoio é importante para o time seguir em busca do título da Série A do Brasileiro.

"(A torcida do Ceará) é sempre muito calorosa, faz bem para a gente. Mesmo fora de casa, nos deixa num ambiente bom. Amanhã vai ser um jogo difícil, estádio cheio, mas estamos focados", explicou.

A expectativa é de um grande público nas arquibancadas. Todos os 14.200 ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo foram comercializados, além da equipe ter encerrando as vendas para os setores: Inferior Sul, Inferior Norte e Premium. Gerson comemorou os retornos de Rodrigo Caio e Gabriel, que estavam na seleção brasileira e devem atuar contra o Leão.

"Todos os jogadores que foram para Seleção são importantes, seja Grêmio, Flamengo, onde for. E agora com a volta do Caio e do Gabigol ganhamos muito força porque são jogadores importantes", declarou.

Na tabela, o Flamengo lidera o Brasileirão com 58 pontos - oito a mais que o vice-colocado Palmeiras. Já o Fortaleza está em 15º, com 28. Para o confronto, o Rubro-Negro não conta com o atacante Bruno Henrique (suspenso); os meias Arrascaeta (poupado) e Éverton Ribeiro (suspenso), e os laterais Filipe Luís (poupado) e Rafinha (DM).