Galvão Bueno rasga elogios a Everton; Internet brinca com 'novo affair'

Everton Cebolinha virou um dos principais nomes da seleção brasileira durante a Copa América. O atacante do Grêmio ganhou chance como titular contra o Peru, quando marcou um belo gol na vitória de 5 a 0. Com a boa atuação, o atleta revelado pelo Fortaleza deve ser titular diante do Paraguai nesta quinta-feira (27), pelas quartas de final da competição. O jornalista Galvão Bueno encheu o jogador de elogios após a última partida pela fase de grupos.

Galvão Bueno: "Me diz um lance que ele não vai pra cima. O Cebolinha tenta a jogada em todos os lances". #BemAmigos pic.twitter.com/QUUmBiNT0w — SporTV (@SporTV) 25 de junho de 2019

Galvão sempre exaltou as perfomances de Neymar ao longo dos anos, reiterando a importância da joia santista para o futuro da seleção nacional. Porém, com uma série de polêmicas do atleta dentro e fora de campo, a relação entre os dois parece esfriar. Quando Neymar agrediu um torcedor francês após o PSG perder a final da Copa da França contra o Rennes, o narrador cobrou. "Não há nada que justifique uma agressão. Alguém tem que ter a capacidade de melhor orientar o Neymar. Já não existe mais o menino Neymar. Tem 27 anos já, é pai há muito tempo", disse Galvão.

Com as críticas ao atacante do PSG e a ascensão de Cebolinha, os elogios do narrador viraram meme nas redes sociais.

Galvão: EVERTON CEBOLINHA É O CARA



Neymar: pic.twitter.com/wWCsN0iMPo — Fellynus Cat SDV🔥 (@Uiludido_cec) 22 de junho de 2019

Como eu vejo o Everton cebolinha // como o Galvão vê pic.twitter.com/DZ5jAkro1Y — Rodrigo Rosa (@rodrigotiguito) 22 de junho de 2019

Neymar em casa vendo o Galvão falando apaixonadamente do Everton Cebolinha pic.twitter.com/Pj4xwUlgI6 — Xena (@iaefake) 22 de junho de 2019

Neymar na casa dele vendo o Galvão falar tão bem do Cebolinha pic.twitter.com/9tsOuwbdd5 — girlspacc (@melzzz801) 22 de junho de 2019