Galvão Bueno passa bem e está consciente após infarto, diz Globo

Galvão Bueno, 69, está consciente e bem disposto após chegar nesta quinta (21) a uma clínica em Lima, no Peru, com quadro de infarto. Segundo nota divulgada pela Globo, o narrador passou por cateterismo e ficará internado na CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Clínica Anglo-Americana de 24 a 48 horas.

O principal narrador da emissora carioca passou mal e foi submetido ao procedimento "para desobstrução de uma artéria coronariana". "O hospital ainda não emitiu um boletim médico mas, em conversa privada com a esposa de Galvão e com a direção de Esporte da Globo, os médicos explicaram que Galvão entrou no hospital com um quadro de infarto", diz comunicado do canal. "[Como] não havia obstrução nas artérias principais, não foi necessária a colocação de stents."

O jornalista está na capital peruana para narrar a final da Libertadores. A Globo informou que ele não poderá trabalhar no jogo entre Flamengo e River Plate, sábado (23), às 17h. Luis Roberto foi chamado para narrar a partida.

Carreira

Com mais de 40 anos de carreira, Galvão Bueno narra os principais eventos da Globo. Esteve em 12 Copas do Mundo. Na Globo desde 1981, narrou as conquistas do Brasil nas Copas de 1994 e de 2002. Também estava na cabine no dia do acidente que matou Ayrton Senna.

Atualmente, ele apresenta o programa Bem Amigos, no canal SporTV. Na ultima Copa, em 2018, ele encerrou a transmissão da final em tom de despedida, o que aumentou a especulação sobre sua possível aposentadoria. "Quero muito continuar. Isso aqui é minha vida. Mas vamos resolver tudo com muita calma. Todos falaram se é minha última Copa. Provavelmente seja, não sei. Mas se tiver sido, foi tão especial como se tivesse sido a primeira", disse na ocasião.

No fim do ano passado, no entanto, ele renovou seu contrato com a Globo até 2022, ano em que acontece a Copa do Mundo do Qatar. Este seria seu 13º Mundial como narrador. Ele estreou em 1974, na Alemanha, então como narrador da TV Gazeta, e mudou para a Globo em 1981.