Galhardo vira homem-gol no Ceará

O meia Thiago Galhardo é hoje uma peça fundamental para o Ceará na Série A, com apenas três jogos disputados. Os 184 minutos em campo, contra Goiás, Grêmio e Avaí, foram suficientes para tornar o jogador o mais decisivo do elenco com a camisa do Vozão e o que menos precisa de tempo para marcar gol: 60 minutos.

Galhardo marcou um gol em sua estreia contra o Goiás, com 10 minutos em campo, e mais dois na última segunda-feira (27), garantindo a vitória contra o Avaí, na Ressacada.

Ou seja, com três gols em três jogos e cerca de um por partida, o meia de 29 anos tem média melhor do que qualquer atacante do grupo - apenas Ricardo Bueno se aproxima - como também de qualquer meio-campista do clube na temporada: Felipe Silva, Wescley, Chico, Fernando Sobral e Ricardinho.

Para efeito de comparação, após Galhardo, vem Ricardo Bueno, com 1.359 minutos em campo e 10 gols, ou seja, precisa de 135 minutos para cada gol. Quanto aos meias, a comparação chega até ser cruel. Chico e Felipe Silva marcaram até mais gols, cinco e quatro, respectivamente, mas em um maior número de jogos e minutos: Felipe precisa de 326 minutos (três jogos e meio), enquanto Chico 318 minutos (três jogos).

Além dos três gols marcados, Galhardo participou diretamente dos gols do Ceará contra o Grêmio, com assistências. O jogador comemorou o momento com a camisa alvinegra e espera um ano inesquecível pelo Ceará.

“Quero agradecer a Deus pelo começo de campeonato que estou tendo. Estou muito feliz aqui no Ceará. Eu sempre disse que, quando eu estou feliz, eu consigo desempenhar um bom papel. Agradeço a neste grupo que me apoiou, que a diretoria fez de tudo para que eu estivesse aqui”.

O comandante foi só elogios a ele. “Grande jogador, o acompanho há muitos anos. Tem características interessantes”, afirmou Enderson.

No domingo, o Vovô, em 9º com nove pontos, recebe o Santos, na Arena Castelão, às 16 horas, em busca da 3ª vitória seguida na Série A.