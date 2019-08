Galhardo diz que tentou trazer argentino e brinca com negociação no Ceará: "Vamos renovar ou não?"

O meia Thiago Galhardo vive um momento iluminado no Ceará Sporting Club ao marcar sete gols em 13 jogos na Série A do Brasileiro. Nas graças da torcida alvinegra e se destacando na competição, o atleta concedeu entrevista ao quadro Bolívia Talk Show, do canal de YouTube Desimpedidos, e cobrou uma renovação de contrato com o Vovô.

Presidente Robinson de Castro, vamos renovar ou não vamos?", brincou o jogador.

Com contrato até o fim do ano, o jogador tem uma extensão de vínculo automática para dezembro de 2020 caso o time permaneça na elite nacional. Desde o início deste mês, no entanto, Ceará e Galhardo negociam a possibilidade de antecipar a cláusula para assinar até 2022. Ao canal Desimpedidos, Galhardo também falou que está feliz e tentou trazer o atacante argentino Maxi López, ex-Vasco, para o time.

"Sempre me dei bem com 'gringos'. O Maxi é um amigo que falo direto. Confesso que teve sim uma sondagem quando a gente foi jogar contra o Avaí, na 6ª rodada. Os empresários deles com o clube. Tentei intermediar, mas acabou não rolando", explicou.

Titular absoluto com Enderson Moreira, Galhardo apresenta bons índices em finalização e assistência para gol. Questionado sobre o momento da carreira, não hesitou em declarar que está no auge aos 30 anos e que é o melhor da posição no futebol brasileiro.

"Eu olho bastante essas estatísticas de números de finalização, gols, assistências. Não estou em primeiro, mas sem juntar tudo, participei de muitos (gols). Me considero o melhor (meia) hoje sim e espero prolongar o máximo possível com essa camisa", finalizou.

Galhardo estará em campo neste sábado (31), quando o Ceará encara o Athletico/PR na Arena da Baixada, às 19 horas. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão. Na tabela, o Vovô soma 20 pontos e está na 13ª posição, equanto o Furacão é o 10ª, com 22.

Ao Desempedidos, Galhardo disse que era o melhor meia do Brasil Foto: Reprodução

Confira outros pontos da entrevista

Discussão com Wellington Paulista

"Eu fui chutar a marca do pênalti, aí ele viu e veio falar comigo. Eu respondi: 'Calma, Wellington, está nervoso por que?". Aí ele falou umas palavras bonitas comigo e eu respondi que cada um usava as armas que tem. Ele ficou maluco. No momento do intervalo, fui falar com ele, porque nunca tivemos confusão antes, aí teve um princípio de tumulto e ele falou que eu tava empolgado. Acabou pegando porque fiquei mais feliz com aquilo e fiz dois jogos e quatro gols depois".

Atuar no Fortaleza

"Tenho uma identificação muito grande, sem dúvida nenhuma peguei uma empatia muito grande pelo Ceará. Por serem só dois times é muito difícil você atravessar, até porque a pressão é muito grande".

Estrutura do Ceará

"É impressionante porque nos últimos 20 anos, (o Ceará) participou de uma competição internacional e essa é a 4ª vez na Série A. É muito difícil um clube pagar bem e em dia, te dar toda a estrutura que dão. Não mediram esforços para me contratar, tudo que foi pedido foi aceito, não teve nem negociação. Esse clube não merece cair para a 2ª divisão, ele tem que passar o máximo de tempo na Série A porque os torcedores são absurdos, a atmosfera lá incrível".

Clássico-Rei

"Peguei Paysandu e Remo, mas jogar o Clássico-Rei, a festa que teve foi incrível. Foi o meu primeiro gol em clássico e logo na estreia. Passa um filme na cabeça, a gente não sabe como vai comemorar. Eu acreditei naquela bola, teve um lance ali também que quase fiz o segundo. Acabei na ansiedade tomando a decisão errada. Foi uma emoção muito grande, ouvir seu nome no final e voltar a vencer, porque tínhamos perdido para o Internacional, foi tudo emocionanante".