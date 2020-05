Gaethje vence Ferguson e é campeão interino no UFC 249; confira as próximas lutas

O UFC retornou durante a pandemia da covid-19 para sua edição número 249, em Jacksonville, na Flórida, onde algumas atividades voltam aos poucos, apesar dos mais de 38 mil casos confirmados no Estado. O grande vencedor da noite deste sábado (9) foi o americano Justin Gaethje ao bater Tony Ferguson, invicto desde 2012, garantindo o cinturão interino dos leves.

Gaethje nocauteou o oponente aos 3m39s, durante o 5º assalto. Com o triunfo, o lutador pode desafiar o russo Khabib Nurmagomedov, campeão linear.

"Eu sei que sou um matador toda vez que estou aqui em cima. A adrenalina corre nas minhas veias, é um trabalho que corre nas minhas veias, eu trabalho todo dia pra isso e nunca olho pra trás. Hoje sou melhor do que ontem. Não vejo a hora de enfrentar Khabib", declarou Gaethje após a vitória.

O evento deste sábado foi o 1º do UFC desde 14 de março. O presidente da organização, Dana White, tentou realizar eventos durante o mês de abril, mas sofreu pressão de governos estaduais dos EUA e por parceiros da entidade, cancelando as lutas.

O país norte-americano concentra mais de 1,36 milhão de casos confirmados do novo coronavírus, com mais de 80 mil mortos.

Brasileiros no octógono

O UFC 249 deste sábado contaria com o confronto entre o brasileiro Ronaldo Jacaré contra jamaicano Uriah Hall, mas foi cancelado após a confirmação do teste positivo do capixaba para a covid-19.

Porém, o octógono ainda recebeu dois brasileiros em Jacksonville. Vicente Luque nocauteou Niko Price no 3º round enquanto Aleksei Oleinik venceu Fabricio Werdum - este retornava após 2 anos afastado das lutas por doping - por decisão dividida.

As próximas lutas já estão definidas: pelo card principal, o brasileiro Glover Teixeira enfrenta o americano Anthony Smith (peso meio-pesado) às 22h desta quarta-feira (13). No sábado (16), pela categoria peso-pena, o carioca Edson Barboza encara o americano Dan Ige.