Gabriel Jesus se incomoda com fala de Casagrande sobre jejum de gols

Após se destacar na vitória por 2 a 0 sobre a Argentina, que deu a classificação para a final da Copa América, Gabriel Jesus revelou incômodo com o comentarista Walter Casagrande, da Rede Globo, que, em encontro entre os dois no hotel em que a seleção brasileira estava hospedada em Belo Horizonte/MG, teria cobrado o camisa 9 da Seleção Brasileira pela falta de gols com a camisa amarela.

O atleta foi questionado sobre a situação em transmissão ao vivo do SporTV após o duelo com a Argentina, na terça (2). Ao levantar o assunto, o repórter Eric Faria sugeriu que o tom de Casagrande tivesse sido cordial, em apoio ao atacante, o que Gabriel Jesus negou.

"Ele não falou assim, não [que o gol sairia], mas tudo bem. Alguns dos meninos que estavam no elevador até me zoaram e tal, que eu não respondi. Fui muito educado com ele, porque eu tive educação da minha mãe. É óbvio que ele brincou, não foi com essas palavras, não gostei, é óbvio, porém, acho que minha mãe educou seus filhos muito bem para responder educadamente", afirmou o jogador.

Gabriel Jesus abriu o placar na vitória sobre a Argentina, por 2 a 0, com seu primeiro gol na Copa América, e deu assistência para Firmino ampliar. O atleta do Manchester City/ING não marcava há nove partidas oficiais pela seleção - a última vez que o fez em competições foi em 2017, contra o Chile.

A jornalistas da emissora, Casagrande disse não ter entendido os comentários do jogador. "Falei para ele que centroavante é assim mesmo, eu fiquei sem fazer gol um tempão e o gol sempre sai no melhor jogo. O importante foi que ele fez o gol e uma puta jogada no segundo gol."

O Brasil está classificado para a final do torneio continental, que será disputada no próximo domingo (7), no Maracanã, às 17h. Agora a seleção de Tita aguarda o vencedor entre Peru e Chile pela outra semifinal da competição sul-americana.