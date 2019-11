Gabriel Jesus diz que Flamengo pode jogar de igual para igual com europeu

Atacante do Manchester City, o brasileiro Gabriel Jesus disse, em entrevista exibida hoje pela "TV Globo", que é possível imaginar times brasileiros jogando de igual para igual com os principais clubes da Europa.

Citando especificamente o Flamengo, o atleta do clube inglês e da Seleção Brasileira elogiou a qualidade dos jogadores, do técnico Jorge Jesus e do futebol que tem sido apresentado pelo líder do Campeonato Brasileiro.

"Sendo sincero, como jogador de futebol, acho que sim (acha possível um time brasileiro jogar de igual para igual contra Liverpool, City ou outro time europeu). É um futebol que venho acompanhando, o futebol brasileiro. O Flamengo tem um baita de elenco, com grandes jogadores e treinador. Vem jogando muito bem", disse.

A pergunta foi feita como base na possibilidade do Flamengo, caso conquiste a Copa Libertadores em cima do River Plate, enfrentar o Liverpool no Mundial de Clubes. O campeão do principal torneio sul-americano entre clubes será definido no dia 23 de novembro, em final única em Santiago, no Chile.