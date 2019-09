Gabriel Dias exalta torcida em Salvador e promete vitória contra o Palmeiras

O Fortaleza tem uma missão difícil no próximo domingo (25): encara o Palmeiras, às 16 horas, na Arena Castelão. O duelo, que abre o 2º turno da Série A do Brasileiro, ocorre após o técnico Zé Ricardo mudar a formação tática tricolor do 4-3-3 para o 4-4-2 no empate com o Bahia. O volante Gabriel Dias revelou que a escalação ainda está em aberto contra o time alviverde, mas o elenco está preparado e promete corresponder dentro de casa, com apoio do torcedor.

"A forma de jogar é com o Zé. Ele vai escolher como vamos jogar. O time do Palmeiras é muito agressivo, com excelentes jogadores, mas quem for escolhido, estará preparado", ressaltou. "Com o apoio da torcida, vamos sair com a vitória. A gente jogou fora de casa, na Bahia, e eles encheram a nossa parte lá, então vamos corresponder em campo", relatou ao lembrar do jogo contra o Bahia.

Segundo borderô da Federação Bahiana de Futebol, disponibilizado pela CBF, o setor visitante registrou venda de 100% dos assentos. O público total do duelo foi de 38.977 pagantes na Arena Fonte Nova.

O que pesa, no entanto, é o revés da equipe na estreia da competição. Em São Paulo, foi superada por 4 a 0, ainda sob o comando de Rogério Ceni. Gabriel Dias, que participou do jogo como lateral, afirmou que o Fortaleza está mais preparado para o duelo.

"Na 1º rodada houve uma ansiedade de toda a equipe porque o Fortaleza estava muito tempo fora da Série A. Estamos mais cascudos, em questão de jogos, vamos chegar bem e fazer excelente semana", finalizou.

Na tabela, o Palmeiras soma 39 pontos. Já o Fortaleza é o 14ª, com 22 pontos. Na estreia do Brasileirão, o Leão foi superado por 4 a 0 no Allianz Parque. No entanto, na última vez que visitou a Arena Castelão, o time alviverde acabou derrotado por 2 a 0, só que para o rival Ceará.

Confira outros pontos da entrevista

Falta de Wellington Paulista

"O Wellington é um cara importante. Apesar do Quintero ser o nosso capitão, todos sabem que ele tem o perfil, até pela experiência. Quem o Zé escolher, Kieza ou André, estão treinando bem".

Relação com Zé Ricardo

"É um cara muito inteligente, gente boa. Procura ficar conversando com todo mundo e não está tendo problema com o elenco".