Gabriel Dias comenta expectativa de duelo com Goiás e diz: "Será um jogo difícil"

Volante do Fortaleza, Gabriel Dias que foi um dos destaques no empate heróico diante do Santos, no último domingo (25). Em coletiva realizada na tarde desta terça-feira (27), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o defensor falou sobre a partida do próximo sábado (1), quando o Leão recebe o Goiás, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão, e comentou sobre Michael, atacante velocista que é o grande destaque do time goiano na competição.

"Será um jogo díficil, como todos os outros. O time do Goiás é muito rápido", disse. "O Michael é um excelente jogador no um contra um, mas nós temos jogadores muitos bons que podem fazer a diferença na hora de marcá-lo e também no ataque. Tenho certeza que, com o apoio da nossa torcida, iremos fazer um bom jogo e trazer a vitória".

Com 18 pontos somados, o Tricolor do Pici ocupa a 15ª posição da tabela e pode terminar a rodada até mesmo como 11º caso vença o alviverdade de Goiânia. Mas, para isso, o Leão terá que reforçar sua defesa que é a quarta mais vazada do campeonato e sofreu gols quatro gols nos últimos dois jogos. Outra coisa que também preocupa ao grupo é a oscilação de rendimento entre o primeiro e o segundo tempo de seus jogos.

"Estamos buscando o equilíbrio. Contra o Corinthians e Internacional fizemos um bom primeiro tempo, já contra o Santos foi ao contrário", afirmou o atleta.

Volante de origem, Gabriel Dias teve as maiores oportunidades como lateral sob o comando de Rogério Ceni, agora no Cruzeiro. Com Zé Ricardo como técnico, Gabriel voltou a jogar como volante, sua posição de preferência, e ganhou mais liberdade para chegar ao ataque, aparecendo como elemento supresa.

"Eu cheguei falando que queria ajudar o Fortaleza. Em outros clubes joguei de lateral e de volante. Dos meus jogos aqui, três ou quatro foram como volante e o restante como lateral. Estou aqui para ajudar independente da posição, mas a decisão é do Zé (Ricardo)", finalizou.

No próximo domingo (1), o Fortaleza recebe o Goiás, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h.