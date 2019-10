Gabriel Dias alerta para duelo contra Avaí: "Do outro lado tem gente querendo vencer"

Lateral do Fortaleza, Gabriel Dias pregou respeito ao Avaí, lanterna da Série A e próximo adversário do Tricolor do Pici, no sábado (2), em disputa pela 29ª rodada do Brasileirão.

"Do outro lado tem gente querendo vencer. Eles estão nessa situação (lanterna da Série A), mas tenho certeza que vai mais ser um jogo difícil. Temos que trabalhar bem e pensar bem no jogo. Temos que entrar bem ligados", afirmou o atleta.

Peça fundamental no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, no último sábado (26), Gabriel Dias comemorou o ponto conquistado fora de casa diante de um adversário direto na disputa pela permanência na elite do futebol brasileiro.

"Foi um ponto importante fora de casa, um concorrente difícil. A gente fica feliz com o ponto. Claro que queríamos os três (pontos), mas agora é pensar no Avaí. Por mais que eles estejam na zona de rebaixamento, a gente vê que é uma excelente equipe, que briga muito dentro de campo. Vamos lá para tentar (conquistar) os três pontos e fazer um bom jogo", disse o lateral. E continuou, finalizando falando sobre o apoio da torcida leonina. "Eles são fundamentais mesmo de longe. A gente vai dar nosso melhor para fazê-los felizes".

No sábado (26), Avaí e Fortaleza se encaram, no estádio Ressacada, às 19h30, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.