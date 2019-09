Futsal: Eusébio é campeão do 2º turno e enfrentará o Ceará na final do Campeonato Cearense

O Eusébio está garantido na finalíssima do Campeonato Cearense de Futsal 2019! Neste sábado (14), em partida movimentada, intensa e emocionante até o fim, com direito a gols nos últimos minutos do tempo normal e decisão na prorrogação, o Dragão venceu o Horizonte, no Ginásio Joaquim Gregório, em Eusébio, e sagrou-se campeão do 2º turno do Estadual.

No tempo regulamentar, as duas equipes empataram em 3 a 3. Até que, na prorrogação, o Eusébio levou a melhor e venceu por 1 a 0, eliminando o atual tetracampeão do certame, garantindo o título do 2º turno e também vaga na finalíssima.

O time eusebiense enfrentará o Ceará na grande decisão, que será disputada nos dois próximos sábados, dias 21 e 28 de setembro. Os dois jogos terão transmissão exclusiva da TV Diário.

Como era de se esperar, a peleja foi marcada por grande equilíbrio. O Eusébio, que jogava pelo empate, foi superior no primeiro tempo e abriu 2 a 0, com Rude e Leandro. Na etapa final, porém, o Galo do Tabuleiro reagiu e buscou o empate, com dois gols de Rafinha.

Restando um minuto e meio para o fim, Parma marcou o terceiro para o time da casa. Mas a comemoração durou pouco. Vinte segundos depois, Samuel empatou para o time visitante e levou a decisão para a prorrogação.

Ainda na etapa inicial, Gerrin marcou novamente para o Eusébio, que segurou a vantagem até o final e levantou a taça.