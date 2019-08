Futebol europeu é tema de evento na Assembleia Legislativa

Com o intuito de revelar e dar oportunidades para jovens que sonham com um futuro no futebol, a cidade de Fortaleza irá receber, neste fim de semana, o Euro Soccer Evolution Camp. O evento esportivo, organizado por Neto Maia, observador técnico do Fluminense, e Vitor Castro, terá a presença especial de Rudi Fonseca, ex-jogador de futebol com passagens por clubes da Europa, que chega na capital cearense com a intenção de levar atletas, com a autorização de seus responsáveis, para um período de testes no Velho Continente. A avaliação dos atletas com idades entre 8 e 15 acontecerá no sábado (31).

"O Rudi veio aqui em Fortaleza buscar para jogadores. Quem agradar, vai passar de 15 a 20 dias fazendo testes na Europa", contou Neto Maia.

Além dos exames esportivos que serão feitos, também haverá duas palestras. A primeira nesta quinta-feira (29), a partir das 19h na Assembleia Legislativa e terá a presença de representantes dos clubes do futebol cearense. No sábado (30), a conferência irá acontecer no Vianas Society, local dos exames, antes das avaliações para atletas e pais.

"Trabalhamos com atletas de alto rendimento encaminho-os para o mercado europeu. A primeira porta é Portugal, mas podem ir para a Suíça, Turquia, Espanha ou Alemanha", disse neto. "Não tem fins lucrativos, não é um pacote que se paga uma fortuna para o garoto estudar e morar. É algo bem objetivo. Nós iremos direto aos clubes fazer os testes".

Organizadores do evento, Vitor Castro (esquerda) e Neto Maia (direita) e o ex-atleta português Rudi Forturna (centro). Foto: Divulgação

Palestrante sobre o mundo do futebol e treinador do FC Barreirense, clube da terceira liga de Portugal, Rudi Fortuna já se encontra em Fortaleza e terá a responsabilidade de observar aqueles atletas que acha que têm condições de seguir carreira no esporte.

"O Rudi está no Brasil ministrando palestras sobre futebol europeu e irá fazer um 'camp' para crianças e os jogadores que se destacarem irão fazer um teste na Europa", finalizou.

Todas as vagas, tanto para os testes quanto para as palestras, já esgotaram.