Futebol de máscara: zagueiro da Alemanha testa e revela dificuldade para respirar

O jornal alemão Bild realizou um experimento no cenário do novo coronavírus: praticar futebol de máscara. A publicação convidou o zagueiro Dennis Aogo, do Hannover, e preparou uma série de exercícios físicos intensos com bola para avaliar o desempenho do atleta com o equipamento de proteção.

O resultado, segundo o atleta, foi muita dificuldade para respirar. Na atividade, Aogo também manteve contato físico com um companheiro.

"Minha conclusão clara é não. Na minha opinião, o comprometimento causado pela respiração é muito grande. Além disso, seria necessária uma grande quantidade de funcionários para realizar todas as verificações. Minha opinião clara é: sem máscara ou sem máscara. Porque isso não tem nada a ver com o futebol que todos gostamos tanto", escreveu nas redes sociais.

A organização da Bundesliga, principal competição nacional, suspendeu os jogos no dia 13 de março. O Governo avalia o retorno das partidas para o início de maio, com protocolo médico rigoroso e testes nos atletas envolvidos na torneio.