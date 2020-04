Futebol brasileiro discute possível ajuda de crédito de bancos públicos nesta semana

Durante esta semana, clubes brasileiros devem participar de vídeo-conferências na Frente Parlamentar Mista do Esporte, presidida pelo deputado federal Júlio César Ribeiro (PRB-DF), para debater sobre uma possível linha de crédito de bancos públicos como medida para socorrer o futebol nacional em meio à crise devido à pandemia da covid-19.

De acordo com o jornalista do GloboEsporte.com, Paulo Vinicius Coelho, a nova tentativa de discutir o tema deve ser mais sucedidade que a 1ª reunião, na qual teve pouca adesão, no dia 8 de abril (quarta-feira), quando apenas 10 clubes compareceram.

Com o esporte parado por causa do isolamento social. por novas formas de injetar dinheiro nos clubes são avaliadas no Brasil.

Ainda segundo as informações de PVC, é possível que o crédito possa ser liberado somente para quem aderir ao formato de clube-empresa, o que pode dificultar o processo. No país, os maiores exemplos de equipes com esse modelo são Botafogo de Ribeirão Preto (SP), Resende, Grêmio Osasco Audax e, na Série A, o Red Bull Bragantino, campeão da Série B de 2019. O Botafogo já mostrou interesse em uma transformação interna também.

Além de juros diferenciados, a reunião também pode tratar sobre a permissão da volta dos direitos de terceiros em contratos de jogadores, proibida desde 2015.