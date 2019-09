França quebra sequência dos EUA e os elimina do Mundial de basquete

Os Estados Unidos estão fora da briga pelo título na Copa do Mundo masculina de basquete. A França superou os favoritos na China, por 89 a 79, avançou às semifinais da competição e quebrou uma longa sequência de invencibilidade dos norte-americanos nos principais torneios.

O resultado em Dongguan foi a primeira derrota da equipe norte-americana em Mundial ou Olimpíada desde 2006. Naquele ano, a principal seleção do esporte perdeu por 101 a 95 para a Grécia nas semifinais do Mundial.

De lá para cá, foi construída uma sequência vitoriosa, com medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, 2012 e 2016. A série de invencibilidade foi quebrada na preparação para a Copa do Mundo, no mês passado, mas o revés no amistoso com a Austrália foi tratado como treino.

No Mundial, porém, os Estados Unidos voltaram a encontrar dificuldades. Já na primeira fase, o time dirigido por Gregg Popovich precisou da prorrogação para vencer a Turquia por 93 a 92. Houve demonstrações de crescimento ao longo da disputa, mas a campanha foi encerrada diante da boa equipe francesa nas quartas.