Fortaleza x Vasco pela Série A tem data e horário alterados

Envolvido em uma maratona de jogos ao disputar 3 competições paralelas - Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A - o Fortaleza teve mais um jogo alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A entidade modificou a data e horário da partida do Leão com o Vasco, no Castelão, saindo de 25/05 às 16 horas para 26/05, às 19 horas. O motivo da mudança foi respeitar o intervalo regulamentar entre partidas do Fortaleza em competições distintas.

O Leão do Pici fará quatro jogos em 10 dias, no decorrer dos quais não poderá contar com todos os jogadores, tanto por causa de lesões musculares, quanto pelo fato de que alguns não foram inscritos para determinadas disputas. Entre os dias 16 e 25 de maio, o Tricolor enfrentará o Athletico/PR (16), Chapecoense (19), Botafogo/PB (22) e Vasco (26).