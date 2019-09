Fortaleza x Palmeiras: confira valores dos ingressos para jogo na Arena Castelão

Vai começar o 2º turno! Após o empate com o Bahia fora de casa, o Fortaleza iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras no domingo (22), às 16 horas, na Arena Castelão. O duelo, válido pela 20ª rodada da Série A do Brasileiro, tem ingressos comercializados a partir de R$ 50 (inteira). Além das lojas oficiais, o clube também está comercializando o bilhete através da internet.

Vale ressaltar que o check-in para o sócio-torcedor também está aberto, com a marcação de assento disponível ao setor premium. A venda de ingressos para acompanhante também está disponível no site do sócio torcedor.

> Veja a tabela da Série A Brasileirão

No dia do jogo será necessário levar o comprovante de check-in de forma impressa ou virtual (somente no setor Premium). O sistema estará disponível até 48h antes da partida (sexta-feira, 16h).

Valores dos Ingressos

Inferior Sul - R$ 60/30

Superior Sul - R$ 50/25

Superior Central - R$ 50/25

Bossa Nova R$ 80/40 - Exclusividade sócio

Especial R$ 80/40 - Exclusividade sócio

Premium R$ 150/75 - Exclusividade sócio

Superior Norte - Visitante R$ 110/55