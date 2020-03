Fortaleza x Pacajus é mantido para o Castelão; Ceará x Vitória deverá ser no PV

O impasse envolvendo Fortaleza, Ceará e Federação Cearense de Futebol (FCF) ganhou um capítulo importante na tarde desta sexta-feira (6). Em reunião realizada na sede da FCF, do presidente da entidade, Mauro Carmélio, com representantes do Fortaleza, ficou definido que o jogo do Tricolor contra o Pacajus, pelo Campeonato Cearense, será mantido para a Arena Castelão.

"A FCF conversou com a gente, pra saber se flexibilizaria de mudar, mas colocamos que não é possível por termos um planejamento já traçado. De elenco, de viagens, e não haveria essa possibilidade. Não podemos alterar isso agora. Eles também propuseram uma flexibilização de estádio, mas não foi possível pra gente. Foi uma conversa bem tranquila, e ficou definido que a gente vai seguir o que está na tabela", disse ao Diário do Nordeste o vice-presidente leonino, Marcello Desidério.

Com a manutenção, a partida está confirmada para ser realizada na quarta-feira (11), às 20 horas, na Arena Castelão. Os ingressos seguem à venda e o check-in permanece aberto aos sócios-torcedores.

CEARÁ X VITÓRIA

Com isso, o jogo entre Ceará x Vitória-BA, pela Copa do Brasil, que até então está marcada pela CBF para ser realizada também na Arena Castelão, no mesmo dia, às 19h15min, deverá ter alteração. De data ou de local.

Caso a partida seja mantida para quarta-feira (11), deverá ser realizada no estádio Presidente Vargas. A possibilidade de ocorrer na Arena Castelão é se for no dia seguinte, quinta-feira (12).

Até a publicação desta matéria, o Ceará não foi comunicado oficialmente sobre nenhuma alteração, mas aguarda um posicionamento da FCF por acreditar que a entidade é a responsável por tal definição.

POSICIONAMENTO DA CBF

O Diário do Nordeste entrou em contato com Manoel Flores, diretor de Competições da CBF, que deu o posicionamento da entidade sobre o assunto.

"Estamos definindo isso e hoje ainda sai. Tem que entender o que está acontecendo no Castelão. Até onde sei, já tem compromisso (jogo do Fortaleza), com ingressos vendidos. E tem outro local para realizar (Ceará x Vitória). É bem provável (que Ceará x Vitória seja no PV)".