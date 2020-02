Fortaleza x Independiente: mais de 45 mil torcedores confirmados na Arena Castelão

O jogo entre Fortaleza e Independiente promete ser histórico pelo espetáculo nas arquibancadas. O clube cearense divulgou, na manhã desta quarta (26), que 45.172 pessoas confirmaram presença entre check-in de sócios-torcedores e ingressos vendidos. A bola rola às 21h30, na Arena Castelão, pelo duelo de volta da Copa Sul-Americana.

Através das redes sociais, o time informou que ainda há bilhetes disponíveis para os setores Especial, Inferior Norte e Superior Norte e Sul. O check-in está encerrado.

As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais da equipe e pela internet por valores que variam de R$ 40 a R$ 200, a depender do setor do estádio. Com o revés por 1 a 0