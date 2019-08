Fortaleza x Goiás: mais de 18.000 ingressos vendidos de forma antecipada

A três rodadas do fim do primeiro turno, o Fortaleza encara o Goiás neste domingo (1º), às 16 horas, na Arena Castelão, buscando vitória que dê fôlego ao time na etapa final da primeira metade da competição. Segundo divulgação do próprio clube, 18.492 ingressos já foram vendidos para a partida.

O Leão vem de empate surpreendente por 3 a 3 contra o Santos, após levar 3 gols no primeiro tempo e igualar o placar na segunda parte da partida. Com foco no esmeraldino, o Tricolor tem no Goiás um adversário direto nas posições intermediárias da tabela.

Os ingressos para a partida estão à venda nas lojas do Fortaleza e pela internet. Os preços das entradas variam de R$ 10 (meia-entrada no setor Inferior Norte) a R$ 150 (inteira no setor Premium).