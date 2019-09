Fortaleza x Fluminense: quase 21 mil torcedores confirmaram presença no Castelão

O confronto na Arena Castelão deste sábado (7), entre Fortaleza e Fluminense, promete mais uma festa da torcida tricolor na Série A do Brasileiro. Nesta quinta-feira (5), o clube informou que 20.819 pessoas confirmaram presença na partida, válida pela 18ª rodada.

Na rodada passada, mais de 34 mil torcedores estiveram na arquibancada durante a vitória do Leão por 2 a 0 sobre o Goiás. A expectativa é de que o número continue para o jogo contra o time carioca. O Fortaleza tem a 5ª melhor média de público pagante do Brasileirão, com 30.224 presentes.

O Fluminense é, no momento, adversário direto do Fortaleza na segunda metade da tabela de classificação, embora esteja 9 pontos abaixo da equipe cearense, 12º colocada com 21 pontos. O time carioca está na 18ª posição, vindo de 3 derrotas seguidas.