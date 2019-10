Fortaleza x Flamengo já tem mais de 35 mil torcedores garantidos

O Castelão vai ferver na noite desta quarta-feira (16)! Às 20 horas, quando a bola rolar para o jogo entre Fortaleza e Flamengo, o estádio estará recebendo ótimo público. Mais de 35 mil torcedores já estão garantidos na partida, que promete bonita festa nas arquibancadas.

Em parcial divulgada na noite desta terça-feira (15), o Fortaleza anunciou que 35.514 torcedores já estão com preseça garantida. 16.478 são sócios-torcedores do Tricolor que realizaram check-in, enquanto 19.036 ingressos foram vendidos.

Deste total de bilhetes comercializados, está inclusa a carga de 14.200 destinada aos torcedores do Flamengo, que já está esgotada.

A partida é de grande importância para os dois times. Após a derrota por 1 a 0 para o Vasco no último domingo, o Leão do Pici está em 15º na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e tem só três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Já o time carioca lidera o Brasileirão, com 8 pontos de vantagem do vice-líder Palmeiras.