Fortaleza x CSA na Arena Castelão tem data e horário alterados

A partida entre Fortaleza e CSA teve a data e o horário alterados pela CBF. Agendado para a Arena Castelão no dia 16, sábado, às 21 horas, o jogo foi adiado para o dia 17, domingo, às 19 horas. A mudança ocorre por conta de um evento marcado para as intermediações do estádio.

O show "O amor me elegeu" do Padre Fábio de Melo no Centro de Formação Olímpica (CFO) forçou a mudança da data. enquanto o novo horário foi solicitado pelo canal Premiere, do Grupo Globo. Vale ressaltar que o jogo é válido pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro.

Antes, o time de Rogério Ceni ainda enfrenta o Corinthians (6/11), em Itaquera, e o Ceará (10/11), na Arena Castelão. Na tabela, a equipe ocupa a 12ª posição, com 36 pontos.

MUDANÇA