Fortaleza x Corinthians: mais de 9 mil ingressos vendidos de forma antecipada

O Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira (26), a segunda parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Corinthians. O clube informou que 9.465 bilhetes foram comercializados e 6.445 sócio-torcedores realizaram check-in confirmando presença no jogo, totalizando 15.910 espectadores. A partida ocorre no próximo domingo (28), às 19 horas, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro.

As entradas são comercializados a partir de R$ 40. O torcedor pode efetuar a compra em uma das lojas oficiais do clube ou através do site bilheteria virtual. A equipe ocupa a 14ª posição na tabela do Brasileirão, com 14 pontos.

O Fortaleza apresenta a 5º maior média de público, com 26.045 pagantes. O melhor público da equipe registrado no Brasileirão foi dia 12 de maio na Arena Castelão, contra o São Paulo - 6º principal do Brasileirão até a 11ª rodada.

