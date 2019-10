Fortaleza x Chapecoense: confira valores dos ingressos e onde comprar

O Fortaleza abriu a vennda de ingressos e o check-in para o confronto contra a Chapecoense pelo Brasileirão, às 20h30 da quarta-feira (9), na Arena Castelão. A marcação de assentos no setor premium também já está disponível, onde será necessário levar o comprovante de check-in de forma impressa ou virtual. O sistema para esse serviço está aberto até 48h antes do jogo.

Confira os preços dos ingressos para cada setor

Superior Central - R$ 40/20

Superior Sul - R$ 40/20

Inferior Norte - R$ 30/15

Inferior Sul - R$ 50/25

Bossa Nova R$ 70/35 - Exclusividade sócio

Especial R$ 60/30 - Exclusividade sócio

Premium R$ 150/75 - Exclusividade sócio

Superior Norte - Visitante R$ 60/30

A Chape ocupa a lanterna do Campeonato, com 15 pontos, 10 atrás do Leão do Pici, que está na 13ª na tabela.